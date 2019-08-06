Kenan Sipahi, Real Betis'te

Ä°spanya Basketbol Ligi ekiplerinden Real Betis, milli basketbolcu Kenan Sipahi ileÂ 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

GeÃ§en sezonu Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta'da tamamlayan oyun kurucu Kenan Sipahi, gelecek 2 yÄ±l boyunca Real Betis formasÄ± giyecek. 2013 yÄ±lÄ±nda Letonya'da dÃ¼zenlenen U18 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda TÃ¼rkiye ile ÅŸampiyonluk yaÅŸayanÂ ve turnuvanÄ±n en deÄŸerli oyuncusu seÃ§ilen 24 yaÅŸÄ±ndaki Sipahi, kariyerinde ilk defa TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda forma giyecek.

Kenan Sipahi geÃ§en yÄ±l Basketbol SÃ¼per Ligi'nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 27 karÅŸÄ±laÅŸmada 6.4 sayÄ±, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarÄ± ile mÃ¼cadele etti. Sipahi, Basketbol Åžampiyonlar Ligi'nde ise 4.5 sayÄ± ve 2.8 asist ortalamasÄ± yakaladÄ±.

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