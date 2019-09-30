Kenan Sipahi'den 16 sayı

İlk galibiyetini alan Betis'te Kenan Sipahi 22 dakikada 5/7 iki sayı 2/4 üç sayı ile 16 sayı 2 ribaund 2 asist 2 top çalma ile galibiyette rol oynadı. Shane Whittington 20 sayı 8 ribaund, AJ Slaughter 13 sayı 4 ribaund 2 asist ile forma giydi.

Badalona'da Klemen Prepelic'in 7/13 üçlükle bulduğu 35 sayı 6 asist 2 top çalmalık performans yeterli olmadı. Eski Efesli Alen Omic ise 12 sayı 13 ribaund ile double double yaptı.