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30.09.2019 - 10:11 | | Basket Dergisi

Kenan Sipahi'den 16 sayı

İspanya Ligi 2. haftasında Real Betis, evinde Joventut Badalona'yı 95-88 yendi.

Kenan Sipahi'den 16 sayı

İlk galibiyetini alan Betis'te Kenan Sipahi 22 dakikada 5/7 iki sayı 2/4 üç sayı ile 16 sayı 2 ribaund 2 asist 2 top çalma ile galibiyette rol oynadı. Shane Whittington 20 sayı 8 ribaund, AJ Slaughter 13 sayı 4 ribaund 2 asist  ile forma giydi.

Badalona'da Klemen Prepelic'in 7/13 üçlükle bulduğu 35 sayı 6 asist 2 top çalmalık performans yeterli olmadı. Eski Efesli Alen Omic ise 12 sayı 13 ribaund ile double double yaptı.

Kenan Sipahiden 16 sayı

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