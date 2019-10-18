Kendisi de inanamıyor

Werder Bremen’den sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe kadrosuna katılan ve özellikle asistleriyle göz dolduran Max Kruse henüz rakip fileleri sarsamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 7 hafta geçmesine karşın gol atma başarısı gösteremeyen Alman futbolcu bu şanssızlığı en kısa sürede kırmayı hedefliyor.

Maçlardan sonra videolu analizlere önem veren ve girdiği pozisyonları izleyen Kruse, son vuruşlarda yaşadığı sıkıntıyı dile getirmekten çekinmiyor. Özeleştiri konusunda son derece olgun davranan tecrübeli yıldız, antrenör ekibiyle kaçırdığı gollerin analizini yapıyor.



Bu analizler sırasında Volkan Demirel’le de sık sık konuşan Kruse, artık gollere başlamak zorunda olduğunu aktarıyor. Kariyerinde ilk kez Almanya dışına çıkan ve Süper Lig’de 7 maçın tamamında sarı-lacivertli formayı giyen Kruse, 5 asist yaptı. Maç başına 3 gol pozisyonu ile iyi bir istatistik tutturan 31 yaşındaki oyuncu buna rağmen henüz rakip kalecileri aşamadı. Kariyerinde her zaman gol ortalamasının asist ortalamasından daha iyi olduğunu dile getiren Kruse, adeta taraftarlardan daha çok üzülüyor.



Galatasaray derbisinde son dakikada kafa vuruşunda Muslera’yı geçmesine rağmen golü yapamayan Alman futbolcu, Fenerbahçe formasıyla böyle özel bir anı yaşamayı kaçırdığı için ayrıca hayıflandı. Ancak Volkan Demirel de geçmiş dönemlerde Fenerbahçe’de birçok yıldızın böyle durumlardan geçtiğini örneklerle anlatarak lige alışma sürecinde normal olacağı telkinini Max Kruse’ye aktardı. Volkan Demirel ile Kruse’nin hem antrenmanlarda hem analiz safhalarında hem de maç öncesi ve sonralarında adeta iki takım arkadaşı gibi birbirileriyle dertleşmeleri de önemli bir detay oldu.