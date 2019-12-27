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HaberlerGalatasaray Haberleri Kenetlendiren paylaşım
27.12.2019 - 08:00 |

Kenetlendiren paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek..” paylaşımı camiada kenetlenme yarattı.

Kenetlendiren paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek..” paylaşımı camiada kenetlenme yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşımın ardından Antalya maçı için satışa çıkarılan biletlere adeta hücum etti. Tweet sonrası 3 bin 500 bilet satıldığı belirtildi. Diğer taraftan camia da bu paylaşım sonrası kenetlenme kararı aldı.

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