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18.08.2019 - 18:51| AA

Kerem Kamal'dan altÄ±n madalya!

DÃ¼nya GenÃ§ler GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda Kerem Kamal, altÄ±n madalya kazandÄ±.Â

Kerem Kamal'dan altÄ±n madalya!

Estonya'da gerÃ§ekleÅŸtirilen DÃ¼nya GenÃ§ler GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda Kerem Kamal, altÄ±n madalya kazandÄ±.Â 

TÃ¼rkiye GÃ¼reÅŸ Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Estonya'nÄ±n baÅŸkenti Tallinn'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mÃ¼cadelesinde mindere Ã§Ä±kan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'Ä± Ã¼stÃ¼n bir oyun sonunda 7-2 yenerek dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldu.

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