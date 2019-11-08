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08.11.2019 - 15:30 |

Kerim Frei Maccabi Haifa'ya dönmek istiyor!

Kerim Frei’ın eski kulübü Maccabi Haifa’ya dönmek istediği, bu konuda İsrail ekibini bilgilendirdiği belirtildi.

Kerim Frei Maccabi Haifa'ya dönmek istiyor!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler - Başakşehirli futbolcu Kerim Frei’ın, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Maccabi Haifa takımına geri dönmek istediği iddia edildi.

İstanbul ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon turuncu-lacivertlilerde yalnızca bir maçta forma şansı bulabildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Kerim, Maccabi’ye geri dönmek istediği konusunda yeşil-beyazlı ekibi bilgilendirdi. Futbolcunun şu an istediği şansları bulamadığı belirtilirken, sözleşmesinin sona ermeye yakın olmasının transferi kolaylaştırabileceği belirtildi.

Maccabi Haifa Kulübü’nün de oyuncunun transfer koşullarının uyması durumunda, bu transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi. Maccabi Haifa’da 16 maçta forma giyen Kerim, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.

 

Kerim Frei Maccabi Haifaya dönmek istiyor

 

 

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