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23.10.2019 - 14:58 | | TRABZON (AA)

Kevin Campbell'den Trabzonspor'a ziyaret

Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Kevin Campbell'den Trabzonspor'a ziyaret

 

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 1998-1999 yılları arasında kulüpte forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell'in, UEFA Avrupa Liginde oynanacak Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret ettiği belirtildi. 

Açıklamada, Campbell'in aynı dönemde forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüğü aktarılan açıklamada, ziyaretin ardından Karaman tarafından Kevin Campbell'e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildiği kaydedildi.

 

 

 

  

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