Kevin Durant: "Son yÄ±lÄ±mda Barcelona'da oynamak isterim"

DÃ¼nyanÄ±n en iyi basketbol oyuncularÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant, kariyerinin son senesinde Ä°spanyol ekibi Barcelona formasÄ± giymek istediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ãœlkesi ABD'de bir televizyon kanalÄ±na konuk olan 31 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z oyuncu, geleceÄŸi ile aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve olimpiyatlarda ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Kevin Durant, "Kariyerimde her ÅŸeyi Ã§ok erken baÅŸardÄ±m. Åžimdi daha fazlasÄ±nÄ± yapabilir miyim diye bakÄ±yorum." dedi.Â

THY Avrupa Ligi'ni takip ettiÄŸini belirten Durant, "DÃ¼nyadaki en iyi ikinci lig, oyunlarÄ± Ã§ok eÄŸlenceli. Son yÄ±lÄ±mda gerÃ§ekten Barcelona'da oynamak isterdim. Olur mu bilmiyorum ama bunu deneyimlemek harika olurdu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n Ã¼zerine Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan "Durant" yazÄ±lÄ± bir Barcelona formasÄ± paylaÅŸÄ±larak, "Selam Durant, Ã§Ä±lgÄ±n rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸme ihtimaline karÅŸÄ± iÅŸte Barcelona forman." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.