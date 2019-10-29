Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerNbaKevin Durant: "Son yÄ±lÄ±mda Barcelona'da oynamak isterim"
29.10.2019 - 22:41 | | AA

Kevin Durant: "Son yÄ±lÄ±mda Barcelona'da oynamak isterim"

Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant, kariyerinin son senesinde Ä°spanyol ekibi Barcelona formasÄ± giymek istediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Kevin Durant: "Son yÄ±lÄ±mda Barcelona'da oynamak isterim"

DÃ¼nyanÄ±n en iyi basketbol oyuncularÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant, kariyerinin son senesinde Ä°spanyol ekibi Barcelona formasÄ± giymek istediÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Ãœlkesi ABD'de bir televizyon kanalÄ±na konuk olan 31 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z oyuncu, geleceÄŸi ile aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve olimpiyatlarda ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Kevin Durant, "Kariyerimde her ÅŸeyi Ã§ok erken baÅŸardÄ±m. Åžimdi daha fazlasÄ±nÄ± yapabilir miyim diye bakÄ±yorum." dedi.Â 

THY Avrupa Ligi'ni takip ettiÄŸini belirten Durant, "DÃ¼nyadaki en iyi ikinci lig, oyunlarÄ± Ã§ok eÄŸlenceli. Son yÄ±lÄ±mda gerÃ§ekten Barcelona'da oynamak isterdim. Olur mu bilmiyorum ama bunu deneyimlemek harika olurdu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

Bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n Ã¼zerine Ä°spanyol kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan "Durant" yazÄ±lÄ± bir Barcelona formasÄ± paylaÅŸÄ±larak, "Selam Durant, Ã§Ä±lgÄ±n rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸme ihtimaline karÅŸÄ± iÅŸte Barcelona forman." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

    Fenerbahçe, Adana'ya geldi
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA SPOR HABERLERÄ°
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Fenerbahçe Opet, VakÄ±fBank'a set vermedi!

    FenerbahÃ§e Opet, VakÄ±fBank'a set vermedi!

    Obradovic: "Hiçbir zaman olmadÄ±ÄŸÄ± kadar..."

    Obradovic: "HiÃ§bir zaman olmadÄ±ÄŸÄ± kadar..."

    TFF ve kulüplerden Cumhuriyet BayramÄ± mesajÄ±

    TFF ve kulÃ¼plerden Cumhuriyet BayramÄ± mesajÄ±

    Jaap Stam, Feyenoord'dan istifa etti

    Jaap Stam, Feyenoord'dan istifa etti

    SÄ±radaki Haber