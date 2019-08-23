Kevin N'Koudou: "Bu kadarını beklemiyordum"

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou açıklamalarda bulundu.

"Bu kadarını beklemiyordum"

"İstanbul'da iki gün geçirdikten sonra bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'ta herkes beni güzel karşıladı. Bu taraftarı bana anlatmışlardır ama bu kadarını beklemiyordum. Bugün güzel bir adım attım, bunu devam ettirmek istiyorum. Geçen haftayı da telafi ettik"

"Sezon sonu onlara kupayı armağan etmek istiyorum"

"Taraftar, beni çok istedi ve ben de onlara formamı armağan ettim. Sezon sonu onlara kupayı armağan etmek istiyorum."