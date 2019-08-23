Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşKevin N'Koudou: "Bu kadarını beklemiyordum"
23.08.2019 - 22:48| Skorer

Kevin N'Koudou: "Bu kadarını beklemiyordum"

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou açıklamalarda bulundu.

Kevin N'Koudou: "Bu kadarını beklemiyordum"

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou açıklamalarda bulundu.

"Bu kadarını beklemiyordum"
"İstanbul'da iki gün geçirdikten sonra bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'ta herkes beni güzel karşıladı. Bu taraftarı bana anlatmışlardır ama bu kadarını beklemiyordum. Bugün güzel bir adım attım, bunu devam ettirmek istiyorum. Geçen haftayı da telafi ettik"

"Sezon sonu onlara kupayı armağan etmek istiyorum"
"Taraftar, beni çok istedi ve ben de onlara formamı armağan ettim. Sezon sonu onlara kupayı armağan etmek istiyorum."

 

Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Bulut için sessiz protesto

Emine Bulut için sessiz protesto

Filenin Sultanları, Komşu'ya set vermedi!

Filenin Sultanları, Komşu'ya set vermedi!

Fenerbahçe duyurdu! Derrick Williams...

Fenerbahçe duyurdu! Derrick Williams...

Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlığı!

Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlığı!

Sıradaki Haber