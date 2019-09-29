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HaberlerBeşiktaşKevin Nkoudou: "Çok gol yediğinizde kazanma şansınız yok"
29.09.2019 - 21:21 | | Skorer

Kevin Nkoudou: "Çok gol yediğinizde kazanma şansınız yok"

Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Georges-Kevin Nkoudou açıklamalarda bulundu.

Kevin Nkoudou: "Çok gol yediğinizde kazanma şansınız yok"

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Georges-Kevin Nkoudou açıklamalarda bulundu.

"Çok gol yediğinizde kazanma şansınız yok"
"Burada özellikle maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmalısınız çünkü çok gol yediğinizde kazanma şansınız yok. Takım savunmasında düzeltmemiz gereken noktalar var."

"Çok aceleci davranıyoruz"
"Topu hücuma taşırken çok aceleci davranıyoruz. Topu da çok kolay kaybediyoruz, çok pas hatası yapıyoruz. Bunu çalışıp düzeltmemiz gerek. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz, bu durumu düzeltmemiz gerektiğinin bilincindeyiz."

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