Kevin-Prince Boateng resmen Fiorentina'da!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fiorentina'nın, Boateng'in bonservisi için Sassuolo'ya ne kadar ödeme yaptığı paylaşılmadı.

Sassuolo'nun geçen sezonun devre arasında Barcelona'ya kiraladığı Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.

Yıldız oyuncunun ismi Beşiktaş ile de anılıyordu...