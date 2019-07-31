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Haberlerİtalya Serie AKevin-Prince Boateng resmen Fiorentina'da!
31.07.2019 - 15:05

Kevin-Prince Boateng resmen Fiorentina'da!

Beşiktaş'ın da gündemine gelen Kevin-Prince Boateng, Serie A ekibi Fiorentina ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fiorentina'nın, Boateng'in bonservisi için Sassuolo'ya ne kadar ödeme yaptığı paylaşılmadı.

Sassuolo'nun geçen sezonun devre arasında Barcelona'ya kiraladığı Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt kulüplerinde oynadı.

Yıldız oyuncunun ismi Beşiktaş ile de anılıyordu... 

Kevin-Prince Boateng resmen Fiorentinada

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