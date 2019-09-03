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HaberlerFransa Ligue 1Keylor Navas, PSG'de
03.09.2019 - 00:17| AA

Keylor Navas, PSG'de

Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid forması giyen kaleci Keylor Navas'ı transfer etti.

Keylor Navas, PSG'de

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı transfer etti.

 Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, Keylor Navas ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığı ve kaleci Alphonse Areola'nın 1 yıllığına Real Madrid'e kiralanacağı duyuruldu.

 İspanyol medyasında çıkan haberlerde, PSG'nin 32 yaşındaki kaleci için Real Madrid'e ayrıca 15 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü. Kosta Rikalı kaleci, 2014'te katıldığı Real Madrid'in 162 maçta kalesini korudu.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

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