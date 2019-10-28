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28.10.2019 - 11:35 | | AYDIN (AA)

Kick Boks antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı cipin bariyerlere çarpması sonucu Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.

Kick Boks antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti

Hasan Karlı (41) yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karlı ile aynı araçtaki sporcu Merve Sağlam (20), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kick Boks antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti

 

Diagne'nin keyfi yerinde...
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