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18.12.2019 - 17:41 | | ANKARA (AA)

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Çebi'yi kabul etti

 

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Başkan Çebi ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde görüştü. 

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın da hazır bulunduğu kabulde, Çebi tarafından Kılıçdaroğlu'na isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

 

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