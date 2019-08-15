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HaberlerGalatasarayKim gitsin?
15.08.2019 - 08:00

Kim gitsin?

Cim-Bom’da Nzonzi ile birlikte Falcao’nun gelmesi durumunda iki yabancı dışarıda kalacak. Galatasaray, 14’e indirmek için Diagne’ye müşteri arayacak, Mitroglou’nu da bir şekilde gönderecek.

Kim gitsin?

Nzonzi ile beraber Falcao’nun gelmesi durumunda Galatasaray’daki yabancı sayısı 16’ya çıkacak. Mevcut Süper Lig Statüsü’nün ancak 14 yabancının oynamasına izin vermesi, sarı-kırmızılı yönetimin pazarlık gücünü sınırlayacak.

Yeni transferlerin gelmesi durumunda 2 yabancı futbolcuyu gözden çıkarması gereken Cim-Bom’da bu iki bilet hücum hattına ayrıldı. Galatasaray Yönetimi bir taraftan Diagne’nin satışı için yoğun mesai harcanırken, diğer taraftan da Kostas Mitroglou’na da kapıyı gösterdi. Yunan futbolcunun kadroda düşünülmediği menajerine bir kez daha söylendi. Bu sözler üzerine tecrübeli forvetin kendisine takım aradığı bildirildi.

Galatasaray’ın Mitroglou’nu transfer edecek kulüple anlaşarak, oyuncunun 2.6 milyon euroluk yıllık ücretini yarı yarıya ödemeye hazır olduğu dile getirildi.

MEVCUT YABANCILAR
Muslera
Mariano
Linnes
Nagatomo
Marcao
Luyindama
Ozornwafor
Belhanda
Michael Seri
Ryan Donk
Feghouli
Ryan Babel
Mitroglou
Diagne

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