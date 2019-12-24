"Kim oynarsa oynasın değişmez"

NEVZAT DİNDAR

Steven Nzonzi, “Kenarda oynayan futbolcu, savunma arkasına koşu yapmak, tempolu oynamak varken topu alıp geri dönüyorsa nasıl kaleye gideceksiniz? Ben ileri koşacak, bir futbolcu bulmakta zorlanıyordum. Ağır olan ben miyim yoksa bu takımı başkaları mı ağırlaştırıyor?” diye konuştu.

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen ama geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi kendini savundu ve ağır olduğu yolundaki eleştirilere yanıt verdi.



Yaşanan süreçle ilgili çevresine ilginç açıklamalarda bulunan Nzonzi, sorunun kendisinden kaynaklanmadığını dile getirerek, ön tarafta oynayan takım arkadaşlarını eleştirdi. Yıldız futbolcunun, “Ben topu aldığımda öne doğru koşacak futbolcu bulamıyordum. Benim oynadığım pozisyondaki bir futbolcu garanti ve doğru pası vermeye çalışır. Burada kim oynarsa oynasın durum değişmeyecek. Bu sorun savunmanın önünde oynayan futbolculardan değil, tamamen ön taraftaki durağanlıktan kaynaklanıyor” dediği öğrenildi.



Fransız futbolcu şöyle devam etti:

“Kenarda oynayan futbolcu, savunma arkasına koşu yapmak, tempolu oynamak varken topu alıp geri dönüyorsa nasıl kaleye gideceksiniz? Ben ileri koşacak, topa hareketlenecek bir futbolcu bulmakta zorlanıyordum. Ağır olan ben miyim yoksa başkaları mı ağırlaştırıyor bu takımı?”



Yalnız çalışıyor

Galatasaray’da Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını gören ve “Ayrılmak istiyorum” diyen ünlü futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Florya’da bir antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren Nzonzi’yi, Roma’nın başka bir kulübe kiralaması bekleniyor. Lyon ve Everton gibi önemli kulüplerin oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor.