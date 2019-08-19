Kiralık formülü

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, Milan’da oynayan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt’ı kiralık olarak takıma kazandırmanın formüllerini arıyor.

Damien Comolli tarafından takip edilen oyuncu için menajeriyle yapılan görüşmeler olumlu geçti. Laxalt’ın da Milan’dan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe’ye transfere sıcak baktığı bildirildi.



Milan’ın Cesena ile yaptığı hazırlık maçında kadroya alınmayan Uruguaylı futbolcunun ayrılığı kafasına koyduğu, menajerine de kulüp bulması için talimat verdiği kaydedildi. 26 yaşındaki sol bekin, şampiyonluk kazanabileceği bir takıma gitmek istediği, bu nedenle Fenerbahçe’nin görüşmelerdeki tutumunun hoşuna gittiği aktarıldı.



Laxalt ile menajerinin yarın Milan Yönetimi ile görüşerek ayrılık kararını konuşacaklarını ifade edildi. Milan’ın sportif direktörü Paolo Maldini’nin Laxalt’a kolaylık sağlama konusunda söz verdiği belirtildi. Bu sayede Fenerbahçe’nin kiralık olarak deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmaya hazır olduğu dile getirildi.

Öte yandan, Laxalt’ı İtalya’dan Fiorentina, Atalanta ve Torino da istiyor. Özellikle Atalanta’nın Şampiyonlar Ligi’nde olacak olması Laxalt’ın kafasını karıştırıyor. Ancak şampiyonluk hedefi için Fenerbahçe seçeneği daha sıcak duruyor.