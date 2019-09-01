Kırılma maçlarından biri

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Fenerbahçe bugün oynanacak Trabzonspor maçını kazanarak milli araya 3’te 3 yaparak girmeyi planlıyor. Geçen sezonun ikinci yarısının sonunda başlayan çıkış bu sezonki takviyeler ve hazırlık kampının verimli geçmesiyle yeni sezonda devam ediyor. Gazişehir ve ardından Medipol Başakşehir maçlarının kazanılmasıyla takım ve camiadaki hava olumlu anlamda değişti. Ersun Yanal bu durumun sürmesi ve zirve yapması için bu galibiyet serisinin devam etmesi gerektiğini söylüyor.



Bu seri devam ederse ayrıca rakipler de etkilenecek. Kazandıkça rakiplerin daha da baskı altına alacağını bilen Ersun Yanal bu nedenle Trabzonspor maçının şampiyonluk yolundaki kırılmalardan biri olduğunu düşünüyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi şampiyonluk yolundaki rakiplerin puan kaybı yaşamasına rağmen ilerleyen haftalarda bu durumun değişeceği fikri hakim. Bu nedenle mümkün olduğunca fazla puan toplayıp kritik haftalara o şekilde girmenin önemli olacağı hesap ediliyor.