Kırklarelispor - Gaziantep FK: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçlar tüm hızıyla devam ediyor.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor evinde Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı konuk etti. Saat 13:00'te Kırklareli Atatürk Stadı'nda başlayan karşılamayı ev sahibi ekip Burak ve Caner'in golleriyle 2-1 kazandı.

Sumudica'nın öğrencilerinin tek sayısı Kenan Özer'den geldi.

GOL! 45+3' Burak Sürmeli, 79'Caner Koca, 87'Kenan Özer(Gaziantep)

İLK 11'LER:

Kırklarelispor: Egemen, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Bahadır, Emre, Mert Sinan, Burak, Caner, Deniz, Emre.

Gaziantep FK: Lontigkin, Olkowski, Tosca, Kubilay, Oğuz, Chibah, Diarra, Djilobodji, Furkan, Pawlowski, Kenan.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Selahattin Altay

GMG Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 76 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 61 Malik Karaahmet), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Burak Sürmeli (Dk. 67 Yüksel Şişman)

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Kenan Özer, Pawlowski (Dk. 59 Güray Vural), Chibsah (Dk. 46 Kayode), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 19 Jefferson), Furkan Soyalp

Goller: Dk. 45 3 Burak Sürmeli, Dk. 80 Caner Koca (GMG Kırklarelispor), Dk. 86 Kenan Özer (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 90 2 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 13 Emre Balkı, Dk. 50 Burak Sürmeli, Dk. 62 Müslüm Aydoğan, Dk. 90 1 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)

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