Kırmızılar Uğurcan’ı istedi

Altyapıdan yetiştirdiği futbolcularla övünen ve Yusuf Yazıcı’yı Fransa’nın Lille Kulübü’ne satan Trabzonspor’da Avrupa’nın dev kulüplerinin yeni gözdesi kaleci Uğurcan Çakır oldu.



Avrupa ve lig mücadelesinde kendini gösteren genç file bekçisine İngilizlerin ünlü kulübü Liverpool’un talip olduğu belirtilirken, Kırmızılılar da Uğurcan’ı kadrolarında görmek istiyor. readliverpoolfc.com’un genç kaleci için düzenlediği ankete katılanların yüzde 75’i Uğurcan’ı takımda görmek istedikleri yolunda oy kullanırken, “Hayır” şıkkını işaretleyenler ise yüzde 15’te kaldı.



Karamsar tablo

Sitede yapılan değerlendirme haberde ise, “23 yaşında ve gelişmek için hâlâ çok zamanı var. Uzun vadeli yatırım için harika bir seçim olur. Kesinlikle Liverpool’da oynayacak yeteneğe sahip. Ancak onu 14 milyon sterline almak mümkün olmayacak. Çünkü fiyatı yükseliyor. Kırmızılar’ın kesinlikle takip etmesi gereken bir transfer” denildi. Trabzonspor alt yapısından yetişip bir dönem de 1461 Trabzonspor formasını giyen Uğurcan, bordo-mavili takımda gösterdiği performansla A Milli Takımı’na kadar yükseldi.