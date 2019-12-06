Kirolbet Baskonia Vitoria- Anadolu Efes: 77-102

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasÄ±nda deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Kirolbet Baskonia Vitoria takÄ±mÄ±nÄ± 102-77 yenerek, liderliÄŸini korudu.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren rakibine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100'Ã¼n Ã¼zerinde sayÄ± attÄ±.

Â Sahadan 25 sayÄ± farkla ayrÄ±lan Anadolu Efes'te Shane Larkin 24 sayÄ± ile en skorer oyuncu oldu.Â

AyrÄ±ca Anadolu Efes'te 16 dakika 50 saniye oyunda kalan TÃ¼rk basketbolcu SertaÃ§ ÅžanlÄ±, 9 atÄ±ÅŸta yÃ¼zde yÃ¼z isabet oranÄ±yla 18 sayÄ± kaydetti. Bu sonucun ardÄ±ndan baÅŸ antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ergin Ataman'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Anadolu Efes, liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ THY Avrupa Ligi'nde 10. galibiyetini aldÄ±.Â

Ä°spanyol takÄ±mÄ± Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrÄ±ldÄ±.

Salon: Buesa ArenaÂ

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (Ä°talya)Â

Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.Â

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 13, Simon, Larkin 24, SertaÃ§ ÅžanlÄ± 18, Anderson 6, Peters 10.Â

1. Periyot: 16-26Â

Devre: 35-55Â

3. Periyot: 53-76