Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerKızılderililer, Washington Redskins’e karşı sokağa döküldü
26.10.2019 - 13:31 |

Kızılderililer, Washington Redskins’e karşı sokağa döküldü

NFL liginde mücadele eden Amerikan futbolu takımı Washington Redskins (Kızılderililer) ismi nedeniyle protesto edildi.

Kızılderililer, Washington Redskins’e karşı sokağa döküldü

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Minneapolis’te sokağa çıkan yüzlerce kızılderili kökenli vatandaş ve onlara destek veren diğerleri, 'biz sizin maskotunuz değiliz ' diyerek takımın ismini değiştirmesini istedi.

Protestocular, takımın isminin ırkçı olduğunu, Amerika yerlilerini aşağıladığını savundu. Kulübün sahibi Dan Snyder ise takımın isminin onur ve saygı ifadesi olduğunu savundu.

ABD’de ülkenin bulunduğu toprakların yerlileri olan gruplara ait bir çok isimde takım adları bulunuyor. Buz hokeyi takımı Chicago Blackhawks (Kara şahinler), futbolda Kansas City Chiefs (Şefler) bunlardan sadece ikisi…

Mesut Özil'den beğeni toplayan goller!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Sıradaki Haber