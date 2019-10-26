Kızılderililer, Washington Redskins’e karşı sokağa döküldü

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Minneapolis’te sokağa çıkan yüzlerce kızılderili kökenli vatandaş ve onlara destek veren diğerleri, 'biz sizin maskotunuz değiliz ' diyerek takımın ismini değiştirmesini istedi.

Protestocular, takımın isminin ırkçı olduğunu, Amerika yerlilerini aşağıladığını savundu. Kulübün sahibi Dan Snyder ise takımın isminin onur ve saygı ifadesi olduğunu savundu.

ABD’de ülkenin bulunduğu toprakların yerlileri olan gruplara ait bir çok isimde takım adları bulunuyor. Buz hokeyi takımı Chicago Blackhawks (Kara şahinler), futbolda Kansas City Chiefs (Şefler) bunlardan sadece ikisi…