Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olacak. Fenerbahçe Beko basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona Real Madrid yenilgisi ile başladı. Bu akşam Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kızılyıldız'da ilk maçında Panathinaikos karşısında yenilmiş ve THY Avrupa Ligi'ne mağlubiyet ile başlamıştı.

Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başladı.

Kızılyıldız da Fenerbahçe Beko gibi ilk maçta deplasmanda mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da 511. randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 511. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 510 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 215 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 308 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 124 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada sarı-lacivertlilerin 7-1 üstünlüğü bulunuyor.