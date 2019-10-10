Kızılyıldız-Fenerbahçe canlı bahis heyecanı Misli.com'da!

Kızılyıldız – Fenerbahçe

Euroleague heyecanı canlı bahisle Misli.com’da yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceksiniz.

Avrupa’daki en iyi kadrolardan birine sahip olan Fenerbahçe Nando De Colo ve Derrick Williams transferleriyle bu seneki iddiasını ortaya koydu. Euroleague’de normal sezona Real Madrid yenilgisiyle başlayan Sarı-lacivertliler bu defa Avrupa’nın önde gelen basketbol ekollerinden Kızılyıldız’a konuk olacak. Temsilcimiz gibi ev sahibi de ilk hafta maçında parkeden yenik ayrılırken James Gist takımının en iyi performansına imza attı. Temsilcimizde ise Derrick Williams, double-double yaptığı performansla İspanya’da dikkatleri çekmişti. Ev sahibinde Ognjen Kuzmic’in sakatlığı var. Temsilcimizde sakatlığı sonrası idmanlara yeni başlayan Vesely, takımla Sırbistan’a gitti; ancak oynaması beklenmiyor. Joffrey Lauvergne ise İstanbul’da kaldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe Euroleague’de çıktığı son 18 deplasmanın 12’sinde galip geldi.

Fenerbahçe Euroleague’de çıktığı son 37 karşılaşmanın 28’inde galip geldi.

Fenerbahçe, Kızılyıldız ile deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Bu maça kuponlarında yer veren Misli.com üyelerinin %30’dan fazlası temsilcimizin maçı kazanacağını düşünüyorlar. Oranı arttırmak isteyen üyelerimizin sonraki tercihi ise maçı hem Fenerbahçe’nin kazanacağı hem de toplam sayının 158,5’un altında kalacağını düşünerek Maç Sonucu ve Altı/Üstü 158,8 oyununda 2 ve Alt tercihinde bulunuyorlar.

MİSLİ.COM YAZARI TAMER OYGUÇ NE DİYOR?

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e karşı Vesely ile Leuvergne'den yoksun oynamasına rağmen kazanacak duruma geldi; ama son topları iyi oynayamadılar. Yeni transferler De Colo ile Williams takıma çabuk adapte oldu. Kızıl Yıldız karşısında artık kazanacaklarını düşünüyorum. Üst üste 2 yenilgi ile sezona başlamayacaklardır.