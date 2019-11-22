"Kızmasam vazgeçmişimdir"

CELAL UMUT EREN

Sırp antrenör, hem kendi belgeselinde hem de tüm röportajlarında oyuncularına bağırmalarıyla alakalı her zaman şu savını vurguluyor, “Ben çalıştığım herkesin iyiliğini istiyorum. Eğer bir gün onlara kızıp uyarmazsam sıkıntı olur, çünkü onlardan vazgeçmişimdir” ifadelerini kullanıyordu

Bu sezon THY Euroleague’de ilk 9 haftada 7 yenilgi ve 2 galibiyetle herkesi şaşırtan Fenerbahçe Beko’da coach Zeljko Obradovic, CSKA Moskova deplasmanındaki ‘küfür’ olayından sonra en çok gündeme gelen isim olmuştu.



Takımıyla mola esnasında yaptığı taktik konuşmanın kameralara yansıması sonrası önceki gün de Barcelona deplasmanında tam tersi bir durum ortaya çıktı. Mola sırasında ‘Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen rica etsem biraz savunma yapar mısınız?” diye oyuncularına seslenmesi yeni bir gündem yarattı.



Ancak Obradovic’in bu görüntüsünün altında yatan detay dikkatlerden kaçmıyor. Kariyeri boyunca Avrupa basketbolunda kazandığı kupalar ve elde ettiği şampiyonluklarla tanınan Obradovic, her zaman taktik toplantıları ve konuşmalarında sert bir tavır takınmasıyla biliniyor.

Birçok kez de Obradovic’le alakalı bu konu gündeme geldi. Türkiye’de ve çalıştığı diğer tüm ülkelerde oyuncularına karşı sert mizacıyla göze çarpan başarılı coach, bu konuyla alakalı ilginç bir görüş bildiriyor.



Hem kendisi için yapılan belgesel hem de bugüne kadar verdiği tüm röportajlarda; her zaman oyuncularının iyiliği ve gelişimi için uğraştığını aktarıyor. Bu konu hakkında da net ifadeler kullanan Obra, oyuncuların bu sert uyarılardan sıkılıp sıkılmadığıyla ilgili durum için şunları söylüyor: “Ben onların sadece iyiliğini istiyorum, çalıştığımız takımın başarısı, onların gelişimini istiyorum. Eğer bir gün onlara kızıp uyarmazsam sıkıntı olur esas, çünkü onlardan vazgeçmişimdir.”

Obradovic’in üstünde durduğu bir başka konu da kendisine inanan oyuncular, teknik ekip, camia ve taraftarlarla çalışmak olduğunu belirtiyor: “Benim hayattaki en büyük başarım, insanların bana inanıyor olması.”

Türkiye’de tarih yazdı

Sarı-lacivertli takıma 2013 yılında gelen Zeljko Obradovic, ‘Buraya 2. olmak için gelmedim’ demişti. Sırp coach, 6 yıllık süre zarfında 2015-2019 arası üst üste 5 Euroleague Final Four’u, 2 final ve 2017’de Avrupa Şampiyonluğu elde etti. Obradovic ayrıca 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 de Türkiye Kupası kazandı.

NBA’e oyuncu yetiştirdi

Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’deki görevinde en fazla öne çıkan konulardan biri; NBA’e gönderdiği oyuncular oldu. Bu sayede kulübün para kazanmasına da olanak sağlayan Obradovic; geldiği günden bu yana Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh, Bojan Bogdanovic, Nemanja Bjelica, Nicolo Melli, Marko Guduric ve Brad Wanamaker’ın NBA’ye gitmesine yol açtı. Obradovic eğitiminden geçen bu isimler NBA’de yakaladıkları başarı ve ortalamalarla dikkat çekiyor.

‘Bir coachtan fazlası’

Zeljko Obradovic, kariyeri boyunca Avrupa’da hep göz önünde bulunan ve başarılarıyla ün yapmış bir isim oldu. Euroleague’in resmi yayın organlarından, ‘Bir antrenörden fazlası’ ismiyle 2017’de bir belgesel çekildi. Ayrıca 2015 yılında da ‘Kararların adamı’ isimli bir belgesel daha hazırlandı. Bu belgeselerin hepsinde ortak nokta; Obradovic’in oyuncularına kazandırdıkları ve kariyerlerine etki etmesi oldu.



Sarunas Jasikevicius, Dimitris Diamantidis gibi Avrupa basketbolunda efsane isimler de bu belgeselerde yer aldı.

‘Oyunculara sorun’

Barcelona deplasmanında gelen yenilgi sonrası basın toplantısında soruları yanıtlayan Zeljko Obradovic, oyuncularıyla bir problemi olup olmadığı konusundaki sorulara açıklık getirdi. 28 yıldır antrenörlük yaptığına dikkat çeken Obradovic, “Onların görüşünü bana soruyorsunuz, bence gidip kendilerine sormalısınız. Tüm her şeyi oyuncularımızın iyiliği için, onlara yardım etmek için yapıyoruz.



Bazen zor zamanlar olabilir. Ama ayağa kalkıp devam etmelisiniz. Kendimle alakalı bir şüphem yok, çalışmaya devam edeceğim. İlk kez olmuyor, daha önce de çok yaşadım. Dedikodular ve söylentiler oluyor her zaman, bunlarla ilgilenmiyorum. Basketbolda motivasyon çok önemli. Ne yazık ki bazı oyuncularımızda bu yoktu” ifadelerini kullandı.