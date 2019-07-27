Kjaer değil Kolarov!

Transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına mutlaka bir takviye isteniyor. Ersun Yanal, şu anda adı geçen Simon Kjaer’e karşı çıkıyor. Danimarkalı yıldızın belinden sakatlığı bulunduğu ve bunun performansını etkileyeceği korkusu hakim.

Yanal bu bölgeye ısrarla Aleksandar Kolarov’u istiyor. Sırp futbolcunun stoper ve sol bekte oynaması, topu daha iyi oyuna sokması ve liderlik özellikleri gibi detaylar sebebiyle Kjaer’in önünde durduğu bildirildi.

Kjaer’in ilk tercih olmamasında saha dışı etkenler de söz konusu. Bunlardan biri de 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe forması giydiği dönemde kendini takımın ve ligin üzerinde görmesi. Takım içinde de mesafeli bir yapıya sahip olması ve kendisini soyutlaması gibi detaylardan teknik heyet haberdar. Bu da ikinci etken olarak duruyor.

Kjaer için görüşmeler sürse de son seçenek olarak düşünülüyor. Sarı-lacivertlilerde bir diğer savunma alternatifi Juan Jesus oldu. Jesus ikinci pozisyon olarak sol bekte de oynuyor. Aynı mevkiide hazırda bekleyen Martin Skrtel’in 34 yaşında olmasına rağmen maliyetinin çok daha düşük olduğu biliniyor.