Kjaer hamlesi

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin savunmadaki bir diğer hamlesi Simon Kjaer ile geliyor. İspanya basınında, Danimarkalı futbolcu için Sevilla ile görüşmeler yapan Fenerbahçe’nin, anlaşmayı sağladığı bildirildi. Opsiyonu olan kiralık bir anlaşma üzerinde durulurken son söz Kjaer’de olacak. 29 yaşındaki stoper ile bu hafta sonuna doğru görüşüleceği ve İstanbul’a getirileceği aktarıldı.

Kjaer ile sözleşmenin detayları konusunda son görüşmelerin olacağı bildirildi. Sevilla’da düşünülmeyen tecrübeli savunmacı, 2015-17 yılları arasında forma giydiği kulübüne yeniden geri dönmeye yakın olarak duyuruldu.