Klopp: Pep hep yakışıklı, ben ise seri katile benziyorum

FourFourTwo dergisi için komedyen John Bishop'a röportaj veren Jürgen Klopp, saha kenarındaki heyecanlı tavırlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Klopp, "Saha kenarında nasıl davranmam gerektiği üzerine hiç düşünmedim. Olanlar o an oluyor. Olduğum gibiyim. İnsanların benim hakkımda ne söylediklerine çok takılmıyorum ancak insanların benim taktik deha olmadığımı düşündüğünü biliyorum. Çünlü taktik deha olmak için fazla tezcanlıyım. Duygu dolu bir adamım" dedi.

Sözlerine hem arkadaşı hem de rakibi olan Guardiola'ya değinerek devam eden Klopp, yine şakacılığını konuşturdu: "Örneğin Pep Guardiola da tezcanlı biri ama aşırı değil. Bağırdığında bile yakışıklı görünüyor. Pep her zaman yakışlıklı görünüyor. Kıyafetleri, fiziği, her şeyi muhteşem. Ben bağırdığımda ise seri katil gibi görünüyorum. Dişlerim suratımda hep belirgin şekilde duruyor. Bebeklere de "çok tatlısın" der gibi bakıyorum fakat genellikle ağlamaya başlıyorlar"