Klopp'un en sevmediği deplasman Sevilla

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp verdiği bir röportajda en sevmediği deplasmanı seçti.

Alman çalıştırıcı, “Oynamak için en iyi stadyum olup olmadığından emin değilim ancak dünya üzerinde en nefret ettiğim stadyum Sevilla’nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı! Oradaki atmosfer çok korkutucu” dedi.

Başarılı hoca, şu ana kadar çalıştırdığı Mainz, Dortmund ve Liverpool ile söz konusu statta 3 maça çıktı ve kazanamadı. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.