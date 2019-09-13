Kobe: Bogdanovic'in en büyük hayranlarındanım

Kobe Bryant, Sırbistan formasıyla beşincilik maçı oynayacak olan Bogdan Bogdanovic hakkında “Bogdanovic izlemeyi en sevdiğim genç oyunculardan birisi. Seyretmesi en keyifli oyunculardan. Saha içinde de çok agresif, konsantrasyonu yüksek. Stilinin en büyük hayranlarındanım.” dedi.

NBA’de Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Sırbistan ile Çin’nde 21.7 sayı, 4.1 ribaund ve 4.6 asist istatistikleri ile mücadele ediyor.

Kobe Bryant, aynı zamanda ABD’nin durumuna de değindi. Eski günlerin bittiğini belirten Kobe Bryant’ın açıklaması şu şekilde:

“1992 Barcelona’daki rüya takımın günleri sona erdi. Bu zor olacak.”

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