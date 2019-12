Kocabey: Merih Demiral'ı Aykut Kocaman kulak arkası etmiş

Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey, A Milli Futbol Takımı’ndan, Süper Lig’e kadar birçok konuda İHA’ya açıklamalarda bulundu. İlk olarak ay-yıldızlılar hakkında görüşlerini açıklayan Kocabey, “Milli takımımız Avrupa Şampiyonası’na bir maç öncesinden gitti. Bu mükemmel bir olay. A Milli Takım’ın çoğu Avrupa’da oynayan futbolculardan kurulu. Şenol Güneş ile bir yapılanmaya gidildi ve oyuncuların hepsi inanılmaz mücadele ettiler” şeklinde konuştu.



“Galatasaray istikrarı yakalayamadı”

Süper Lig’de üç büyüklerin inişli çıkışlı bir grafik sergilediklerini açıklayan Mustafa Kocabey, “Lakin Sivasspor sezon başı inanılmaz çalışmış. Rıza Çalımbay ile güzel bir düzen yakalamışlar. Seçilen oyuncu profilleriyle birlikte şu an hak ettikleri yerdeler. Sezon başında Fenerbahçe ile oynadıkları Cumhuriyet Kupası’nda bunun sinyallerini vermişlerdi. Diğer takımlardan Başakşehir ve Beşiktaş’ın sezon başı aldığı mağlubiyetlerle Okan Buruk ve Abdullah Avcı’nın gelecekleri sorgulanıyordu. Ama ligde seri galibiyetler yakalandığında takımlar başka yerlere geliyor. Bunlardan biri de Başakşehir oldu. Galatasaray ise bu istikrarı yakalayamadı. Galatasaray son dakikada yediği gollerle büyük bir sıkıntı yaşadı. Eğer o goller yenmeseydi ligin ikincisiydi” diye konuştu.

Galatasaray’ın, UEFAŞampiyonlar Ligi performansını da değerlendiren Papen Mustafa, şöyle konuştu:

“Grup çekim aşamasındayken Real Madrid ve Paris Saint-Germain çıktığında herkesin düşüncesi bu takımlar liderlik için savaşır, Club Brugge ile Galatasaray da üçüncülük için yarışır. Hayal kurmayalım. Karşınızdaki kulüpleri sizin bütçenizin 10 katı. Biz Brugge karşısında deplasmanda beraberliği aldıktan sonra içeride kazansaydık Avrupa Ligi’ni garantileyecektik. Herkesin düşüncesi buydu ve öyle de gelişti. Galatasaray, 90’da Brugge’den o golü yemeseydi şu an Avrupa Ligi’ndeydik.”



“Şampiyonluk söylemi Sivasspor’u strese sokabilir”

Mevcut durumda Süper Lig lideri konumunda bulunan Sivasspor ile ilgili görüşlerini de paylaşan Kocabey, “Rıza hoca ile birlikte inanılmaz bir çıkış yakaladılar. Rakipleriyle iyi mücadele ediyorlar, bunun göstergesi olarak da şu an liderler. Ama taraftarın, yönetimin kafasında; ‘Biz şampiyon olacağız’ değil, ‘Ligi nasıl üst sıralarda bitiririz’ düşüncesi olmalı. Çünkü şampiyonluk stresini her futbolcu kaldıramaz. Bu strese girdiğiniz anda saha içinde yapacağınız hareketlerin hepsi etkilenebilir. Bu yüzden hocanın futbolcularına; ‘Bu işten zevk alın, takım nerelere gelecek göreceğiz’ demelerini istiyorum. Şampiyon olacağız diye bastırırlarsa futbolcuların stresi 2-3 katı oluyor. Bundan birkaç sene önce Sivasspor yine şampiyonluğa giderken Galatasaray ile final maçına çıkmışlardı ve sahalarında 5-3 kaybetmişlerdi. Öncelikle Sivasspor’un futboldan nasıl zevk alırızı düşünmeleri lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Milli takım iyi bir jenerasyon yakaladı”

Türkiye’de altyapıdan yetişen futbolculara yeteri kadar önem verilmediğini de söyleyen sarı-kırmızılı eski futbolcu, şu sözlere yer verdi:

“Milli Takım da inanılmaz bir jenerasyon yakaladı. Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’nün inanılmaz bir uyumu var. Kendi takımlarında oynamaya başlamaları ve astronomik rakamlara da transfer olmaları hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu oyuncular Türkiye’de yetişiyor. Ama biz bunlar Türkiye’de göremiyoruz, Avrupalılar görüyor ve orada oynatıyor. Burada yetişen futbolcuların kendi takımlarında oynaması gerekirken tam tersine altyapılardan transfer yapıp direkt Avrupa’ya gitmesi bizim için çok büyük bir sorun. Altyapıdaki en büyük sorunlardan biri de A takım hocalarımızın şans vermemeleri. ‘Rambo’ lakaplı Hasan Özdemir, Fenerbahçe’de altyapı hocasıydı. Takımın başında da Aykut Kocaman vardı. Ona; ‘Hocaya söylemedin mi hiç elimizde böyle oyuncu var’ diye sorduğumda, hocaya söylediğini ancak Aykut hocanın bunu kulak arkası ettiğini söyledi. Böyle bir şey olduğu zaman insan hakikaten rahatsızlık duyuyor. Altyapıda oynayan futbolcular ilk etapta şunu düşünür; ‘Benim yerimde oynayan futbolculardan şu an Avrupa’da en iyi kim?’ Şimdi de önlerinde Merih ve Çağlar gibi örnekler var. Böyle defans oyuncuları gibi olmak onlar için ideal bir görüntü.”





“Falcao’nun durumu çok iyi”

“Süper Lig’de ‘Şu golcüdür’ kimseye diyemiyorum” açıklamasını yapan Papen Mustafa, “Burak Yılmaz bir golcü, iyi vuruşlar yapan bir oyuncu fakat son zamanlarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı formundan düştü. Eskiden çift forvet oynanıyordu. Santrforun biri mücadele ederken diğeri de gol atmaya çalışıyordu. Şimdi öyle bir sistem de kalmadı. Herkesin istediği bir sistem var. Tek forvet; iyi mücadele etsin, top saklasın, gelen arkadaşlarına servis yapsın. Bu oyun sistemine göre de golcü çıkarmak çok zor. Mesela Galatasaray, Donk’u bir anda ileride kullanıyor. Çünkü fiziği kuvvetli, top indirir, arkadaşlarına yardımcı olur diye. Aslında ben büyük takımların bu anlamda çift forvet oynamasını istiyorum. Falcao’yu elinde bulunduruyorsunuz ama bu adamı bolca pasla buluşturamazsanız bir şey bekleyemezsiniz. Teknik direktörlerin önce bunun planında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Elinizde Falcao gibi inanılmaz bir oyuncu var. Evet bir sakatlık geçirdi ama aslında sezon başı çok iyi kamp dönemi geçirdi. Kupalar aldırdı, herkes sakat geldi diyor ama ilk maçta Kasımpaşa’ya gol attı. Bence Falcao’nun son durumu çok iyi. Galatasaray, devre arasında geçireceği güzel bir kampla beraber yapacağı nokta transferlerle de ikinci yarının şampiyonluk adaylarından biri olacaktır” dedi.

Mustafa Kocabey, son olarak da Bayrampaşa’da ‘Papen Mustafa Futbol Akademisi’ni açtığını, hedefleri arasında da Kocabey Spor Kulübü’nü kurmak olduğunu aktardı.