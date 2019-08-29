Kocaelispor'un transfer yasağı kaldırıldı

Kocaelispor Kulübü, 10 yıldır devam eden transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Oyuncularına yapması gereken ödemeler, finansal borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri ve vergi borçları nedeniyle 10 yıl önce transfer yasağı alan Kocaelispor'un; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destekle borçların ödenmesi ve yapılandırılmasıyla transfer yasağı son buldu. İzmit'te bir otelde düzenlenen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, kulüp yöneticileri ve taraftar grupları katıldı.

Toplantıda söz alan Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, kulübün çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, Sanayicilerimiz, tüccarlarımız biraz destek verdi. Kocaelispor taraftarları manevi destekleriyle destek verdi, ailelerimizin desteği çok önemliydi. Yönetim kurulumuz bu süreçte çok özverili çalıştı, büyük fedakarlıklar yaptı. Ümitsiz durumlara düştüğümüz oldu ama 10 yıllık siyasi hayatımı ve yaklaşık 35 yıllık ticari hayatımda birçok problemle karşılaştım ama Kocaelispor kulübüyle ilgili karşılaştığım bu süreç gerçekten en yıpratıcı süreç oldu. Çok şükür bugün beklediğimiz şeyi elde ettik ve bugün sizin karşınıza Kocaelisporun 10 yıllık transfer yasağı esaretini bitirmiş, hem vergi dairesi hem de SGK ile ilgili borçlarını ödemiş ve yapılandırmış şekilde Türkiye liglerindeki kulüplerin, bütün profesyonel liglerdeki kulüplerin belki de yüzde 10ununda olan temizlikte bir kulüp olarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz dedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN: BU ÖDEME KAMU KAYNAĞI İSRAFI OLARAK GÖRÜLMESİN

Kocaelispor Kulübüne yaptıkları ödemenin bir kamu israfı olarak değil kentin marka değerine yapılan yatırım olarak nitelendirdiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Önümüzdeki sürece bakmak ve şu anda transferle ilgili yasağı ortadan kaldırmak gerekiyordu ve biz bir karar alarak, elimizi taşın altına koyarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerden bir sponsorluk anlaşması yapma kararı aldık ve meselenin önemli bir kısmı da o yolla halledilmiş oldu. Yaklaşık 8 milyon lira civarında bir desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelispora verdik. Bunu kamuoyunun bilmesini isterim. Bu kamu kaynağı israfı olarak da değerlendirilmesin, bu Kocaelinin gelecekteki marka değerine katkı sağlayacaktır. Kocaelispor bu kentin bir marka değeridir, Kocaeli bir marka olacaksa Kocaelispor buna katkı sağlayacaktır. Bazı kentler vardır ismini andığınızda şehirden mi yoksa futbol takımından mı bahsedersiniz bilinmez, örneğin Barcelona demiştim. Bu manada Kocaelisporun Süper Ligde oynaması bu kent için inanılmaz bir tanıtım vesilesi olacaktır. Bu kentin hiçbir reklam bütçesiyle yapamayacağınız tanıtımını bir Süper Lig takımıyla yapma imkanınız var bu noktadan bakarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir sorumluluğun altına girmeyi doğru buldum ve böyle bir karar verdim. Kamu kaynağının israfı olarak görmüyoruz, Kocaeli kentinin tanıtımına katkı olarak görüyoruz bu kaynağın harcanmasını" diye konuştu.