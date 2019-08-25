Kocaman, TEK MAÇ'ta G.Saray'ı yenebilecek mi? Konyaspor'un iddaa oranı...

GALATASARAY - KONYASPOR

- Sezonun açılış karşılaşmasında Denizlispor’a 2-0 kaybeden Galatasaray, tutuk bir görüntü çizdi. İlk yarıda kaçan penaltı sonrası Marcao’nun da oyundan atılması takımı oldukça demoralize etti.

- Roma’dan Nzonzi’yi kadrosuna katan sarı kırmızılılarda Falcao transferinin de eli kulağında. Kolombiyalı forvet için büyük uğraş var. Mitroglou ise PSV’ye kiralandı.

- Galatasaray’da maç öncesi en sevindirici gelişme, geçen sezondan kalan 3 maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim’in, Türk Telekom Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasında takımın yanında, kulübede yerini alacak olması...

- Ayrıca, böbrek sancısı nedeniyle ameliyat olan Sofiane Feghouli için de seferberlik var. Cezayirli oyuncunun görev alabilmesi adına şartlar zorlanıyor.

- Konyaspor, ilk hafta sahasında transfer yasağı bulunan Ankaragücü karşısında golsüz berabere kaldı. Rakip kaleye 23 şut çeken yeşil beyazlılar son vuruşlarda etkisiz kaldı.

- Hafta arası Ugandalı 10 numara Farouk Miya’yı kadrolarına kattılar. Takımla idmana çıkan Miya’nın lisansı yetişirse kadroda olabilir.

- Konyaspor’da sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Hurtado ve Volkan Fındıklı’nın oynamama ihtimali var. Galatasaray’da ise cezalı Marcao görev yapamayacak.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Galatasaray, sahasında taraftar desteğini arkasına alarak iyi sonuçlar alıyor. Konyaspor karşısında da mutlak favori onlar.

Alternatif tercihim ise Aykut Kocaman’ın savunma sertliği ve oyunu kilitlemeyi seven özelliği nedeniyle 3.5 gol altı.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!