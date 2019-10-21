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21.10.2019 - 23:53 | | İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA (DHA)

Kocaman: Uzun zamandır spor hayatımda görmedim

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kaleci Serkan Kırıntılı'nın maçın ilk dakikasında kırmızı kartla oyuncu kalmasının ciddi bir hata olduğunu söyledi. Kocaman, ''Uzun zamandır spor hayatımda görmediğim bir durumla karşılaştım. Sıkıntılı bir başlangıç oldu. En kötülerden bir tanesiydi" dedi.

Kocaman: Uzun zamandır spor hayatımda görmedim

İttifak Holding Konyaspor'un sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Aykut Kocaman, kaleci Serkan Kırıntılı'nın maçın ilk dakikasında gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.

Serkan Kırıntılı'nın ciddi bir hata yaptığını belirten Kocaman, şöyle konuştu: "Üstteki pozisyonu korumaya çalışacağımız ve bir taraftan da arkamızdaki takımlarla yavaş yavaş puanı açacağımız bir maçtı. Uzun zamandır spor hayatımda görmediğim bir durumla karşılaştım. Sıkıntılı bir başlangıç oldu. En kötülerden bir tanesiydi. Daha santra ile beraber 25-30 saniyede gelen bir top. Ciddi bir hata. Şundan dolayı ciddi bir hata; yıllarca futbol oynadım, boş kaleye atamadım. Bir sürü hatalar yaptım. Bu oyun hatalar oyunu. Ancak Serkan seviyesindeki bir oyuncunun, biz son iki maçta hep geriye düştük ama hepsini çevirdik. Olabilir bir zamanlama hatası. Bırak girsin. Atabiliyorsa atsın. Sonra golle başlarız, yapabilirsek, becerebilirsek çeviririz. Çeviremezsek, hatalarımızı konuşuruz ama olabilecek en zor şeylerden bir tanesi oldu. Fakat buna rağmen, güçlü görüntümüzü sahaya yerleştirdik. 10 kişi olmamıza rağmen oyunun kontrolünü yaptık. Savunma arkasına geçmeye çalıştık. Rakibimizin arkasına geçmeye çalıştık. Enerjimiz yettiği yere kadar bunu yaptık.''

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