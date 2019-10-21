Koeman, Barcelona isterse serbest kalacak!

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Barcelona'nın başına geçmek istediği bilinen ve bunu her fırsatta dile getiren Ronald Koeman'ın sözleşmesindeki Barcelona maddesi ortaya çıktı.

Camp Nou'daki koltuğu sallanan Ernesto Valverde'nin yerine geçebilecek muhtemel adayların gündeme geldiği bir dönemde Hollanda Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

Hoogman açıklamasında Koeman'ın sözleşmesine 'Barcelona'dan teklif geldiği takdirde ücretsiz olarak serbest kalır' maddesi koyduğunu doğruladı. Önümüzdeki yaz gerçekleşecek olan Euro 2020 öncesi teknik direktörlerini kaybetmek istemediklerini belirten Hoogman, Koeman'la 2022 Dünya Kupasını da görmek istediklerini belirtti.