Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİspanya La LigaKoeman, Barcelona isterse serbest kalacak!
21.10.2019 - 10:32 |

Koeman, Barcelona isterse serbest kalacak!

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman sözleşmesine 'Barcelona teklif yaparsa ücretsiz serbest kalır.' maddesi koydurduğu açıklandı.

Koeman, Barcelona isterse serbest kalacak!

Skorer Dış Haberler

Barcelona'nın başına geçmek istediği bilinen ve bunu her fırsatta dile getiren Ronald Koeman'ın sözleşmesindeki Barcelona maddesi ortaya çıktı.

Camp Nou'daki koltuğu sallanan Ernesto Valverde'nin yerine geçebilecek muhtemel adayların gündeme geldiği bir dönemde Hollanda Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma'dan şaşırtan bir açıklama geldi.

Hoogman açıklamasında Koeman'ın sözleşmesine 'Barcelona'dan teklif geldiği takdirde ücretsiz olarak serbest kalır' maddesi koyduğunu doğruladı. Önümüzdeki yaz gerçekleşecek olan Euro 2020 öncesi teknik direktörlerini kaybetmek istemediklerini belirten Hoogman, Koeman'la 2022 Dünya Kupasını da görmek istediklerini belirtti.

    Emre Mor yeni saç stlini böyle paylaştı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mesut Urgancılar: Şimdi işimiz biraz daha zor

    Mesut Urgancılar: Şimdi işimiz biraz daha zor

    Torunoğulları: İçeriyi görmemiz gerekiyor

    Torunoğulları: İçeriyi görmemiz gerekiyor

    Sheffield United – Arsenal maçının bahis heyecanı Misli.com'da

    Sheffield United – Arsenal maçının bahis heyecanı Misli.com'da

    Koeman, Barcelona isterse serbest kalacak!

    Koeman, Barcelona isterse serbest kalacak!

    Sıradaki Haber