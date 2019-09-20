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20.09.2019 - 09:52 |

Kokorin hapisten çıktı, Türk restoranına gitti!

Rus Milli futbolcu Aleksandr Kokorin, bir yıllık hapis cezasını çekmesinin ardından özgürlüğüne kavuştu. Kaldığı hapishaneden geçtiğimiz günlerde çıkan yıldız futbolcu, çıkar çıkmaz soluğu bir Türk restoranında aldı.

Kokorin hapisten çıktı, Türk restoranına gitti!

Cengiz Malgır / Skorer Özel 

Moskova'daki Erdal Şef restorana eşi ve arkadaşlarıyla giden 28 yaşındaki oyuncunun üç kiloya yakın et yediği, yedikleri ve içtikleriyle 1500 dolarlık hesap geldiği, mekanın yaptığı yüzde 20 indirimle 1200 dolarlık bir faturayı arkadaşlarıyla birlikte ödediği belirlendi.

Zenit Kulübü ile sözleşmesi süren futbolcunun, hapishanedeki günlerinin çok zor geçtiğini ama içerde sporunu yaptığını anlattığı öğrenildi. Uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan oyuncunun Soçi ile idmanlara çıkacağını, Türkiye'den teklif gelirse değerlendirebileceğini, kafasını rahatlatmak için ülke dışında oymamak istediğini dile getirdiği aktarıldı.

 

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