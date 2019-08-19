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HaberlerFenerbahçeKolarov transferini çıkmaza sokan neden!
19.08.2019 - 15:53

Kolarov transferini çıkmaza sokan neden!

Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği Kolarov transferinin neden çıkmaza girdiği ortaya çıktı.

Skorer ÖZEL

Yılan hikayesine dönen Kolarov- Fenerbahçe flörtünün ve bu transferin hala gerçekleşmemesinin nedenleri ortaya çıktı.

Skorer'in sarı lacivertli yöneticilerden edindiği bilgiye göre Kolarov - Fenerbahçe transfer görüşmelerinin basında çok erken yer alması bu transferi zora soktu. Sosyal medyada taraftarın 34 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisi Roma'nın bu transferde elini güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin ve taraftarın bu transferi çok fazla istemesi İtalya ekibine avantaj sağladı ve pazarlıkta geri adım atmamasına neden oldu.

5 milyon euro bonservis

Roma sarı lacivertli ekipten bu transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona erdiği için Fenerbahçe oyuncu için yüksek bir bedel ödemek istemiyor.

Kolarov transferini çıkmaza sokan neden

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