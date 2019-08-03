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03.08.2019 - 17:40| FANATİK

Köln'ün sembolü Hennes VIII emekli oluyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'ün kulüp maskotu keçi Hennes VIII ilerleyen yaşının neden olduğu kireçlenme nedeniyle emekli oluyor. Ünlü keçinin halefi ise hazır.

Köln'ün sembolü Hennes VIII emekli oluyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de bir dönem sona eriyor. Kulübün maskotu Hennes VIII, Bundesliga'da Köln'ün yapacağı açılış maçıyla emekliye ayrılıyor.

12 yaşındaki keçinin emekliye ayrılma nedeninin yaşa bağlı kireçlenme problemleri olduğu aktarıldı. Ağustos 2018'den bu yana maskot olarak Köln ile özdeşleşen Hennes VIII, Köln Hayvanat Bahçesi'nde emeklilik hayatını yaşayacak.

Kulüp yetkilisi Alexander Wehrle yaptığı açıklamada, "Stadyumda acı çekmesini istemeyiz ki sezon başlangıcıyla birlikte Hennes VIII'in emekli olmasının tam vaktidir" dedi.

Hennes VIII, Köln Hayvanat Bahçesi'nde emekliliğin tadını çıkaracakken yerine gelecek isim de belli oldu. Şubat 2018 doğumlu Köln Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan bir keçi IX Hennes olarak kulübün maskotu konumunda yer alacak. Kendisinin Görsel olarak 1950'de hediye edilen ilk Hennes'e benzediği söyleniyor.

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