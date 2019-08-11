Kolombiya’da Falcao sesleri! Böyle gördüler...

Galatasaray’ın tarihi transfer harekatında sona yaklaşıldı. Radamel Falcao’nun sarı-kırmızılı formaya yaklaşmasının ardından Kolombiya’da yayın yapan İspanya kökenli AS Gazetesi, Galatasaray’ın yeni bir dünya yıldızını kadrosuna kattığını açıkladı.

Daha önce Galatasaray forması giyen önemli futbolculardan ilk 5 yapan AS, Falcao’nun da yeni dönemde fenomen olacağını bildirdi.

Kaleci Mondragon ile başlayan listeyen Franck Ribery, Wesley Sneijder, Arda Turan ve Didier Drogba ile devam etti. Aslan’da sahne sırasının Falcao olduğu belirtildi.