Konoplyanka Bundesliga'ya tövbe etti

Schalke 04'ten Shakhtar Donetsk'e transfer olan Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka, transferine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan ve imza atmasının neredeyse an meselesi olduğu yıldız futbolcu Shakhtar'ı oyun sisteminden dolayı tercih ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu gülünç gelebilir ama eğer Dortmund ya da Bayern Münih'ten teklif alırsam muhtemelen reddederim çünkü Bundesliga bana göre bir lig değil. Orada bulunduktan bir yıl sonra bunun farkına vardım. Ancak yine de pişmanım, hata yaptım demiyorum."