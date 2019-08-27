Konya beraberliği aldatıcı olmasın

30 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Cim-Bom’un Konya karşısındaki sonucun aldatıcı olabileceğini dile getirdi.



Karaman, “Önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray’ın Konya ile 1-1 berabere kalması aldatıcı olmasın. Maçın gole kadar olan bölümde oyunu nasıl kontrol ettiklerini gördük. Futbol oynuyorsunuz ve 1-0 yeterli olmuyor. Konyaspor da iyi mücadele etti. Özellikle defans yaparak, mücadelesinin karşılığını son dakikada attığı golle aldı. Bizim görmemiz gereken Galatasaray’ın gücüdür. Biz hem teknik anlamda hem de personel anlamında eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz” dedi.