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27.11.2019 - 21:05 | | KONYA (AA)

Konyaspor 4 eksikle çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor 4 eksikle çalıştı

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı, topla yapılan ısınma hareketleri ve 7’ye 4 ile başladı.

Taktik çalışma ve çift kale maç ile sona eren antrenmanda, takımdan ayrı çalışan Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic ve Savaş Polat yer almadı.

 

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