Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor 4 Ocak'ta topbaşı yapacak
01.01.2020 - 13:54 | | KONYA (AA)

Konyaspor 4 Ocak'ta topbaşı yapacak

Yeşil-beyazlı takımın kampı 4 Ocak'ta başlayacak.

Konyaspor 4 Ocak'ta topbaşı yapacak

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un devre arası kampı 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmanın ardından oyunculara 3 Ocak Cuma gününe kadar izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, takımın 4 Ocak Cumartesi günü Antalya'nın Belek ilçesinde bir otelde kampa gireceği kaydedildi.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Antalya'da 4-11 Ocak'ta ikinci yarıya hazırlık kampı gerçekleştirecek.

İttifak Holding Konyaspor, kamp döneminde üç de hazırlık maçı yapacak. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlık maçlarının tamamını TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ümraniyespor ve Bursaspor ile yapacak.

İttifak Holding Konyasporlu futbolcuların, kampın ardından bir günlük izin yaparak antrenmanlarına Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde devam edeceği bildirildi.

 

Elneny ve babasından hava pası challenge!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hajradinovic: Asker selamına olumsuz bir şey söylenemez

Hajradinovic: Asker selamına olumsuz bir şey söylenemez

Janssen Meksika'da tarih yazdı

Janssen Meksika'da tarih yazdı

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın hedefi Mert Çetin

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın hedefi Mert Çetin

Fenerbahçe’de Victor Moses, dönmeye hazır

Fenerbahçe’de Victor Moses, dönmeye hazır

Sıradaki Haber