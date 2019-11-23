Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takımın tek golünü 72. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Milosevic, VAR'a takıldı

3. dakikada Milosevic Konyaspor'u öne geçirdi. VAR'a çağrılan hakem Fırat Aydınus, incelemenin ardından ofsayt kararıyla Konyaspor'un golünü iptal etti.

Beşiktaş, Süper Lig'deki üst üste 4. galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Beşiktaş 4. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 13 puanla 13. sırada yer aldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne (Dk. 89 Mücahit Can Akçay), Ferhat Öztorun (Dk. 76 Daci), Jevtovic (Dk. 72 Hadziahmetovic), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Ljajic (Dk. 84 Oğuzhan Özyakup), Diaby (Dk. 59 N'Koudou), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 88 Umut Nayir)

Gol: Dk. 72 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 46 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Jonsson, Dk. 90 3 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 53 Elneny (Beşiktaş)

Maçtan dakikalar

3. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza saha içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

21. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Burak Yılmaz, altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlağı Anicic kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57. dakikada Diaby'nin sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

72. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in pasında, topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi

81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen topu önünde bulan N'Koudou'nun vuruşunda top Anicic'den döndü.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, ligin 11. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor mücadelesindeki ilk 11'i sahaya sürdü.

Avcı, karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçında Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengalia'nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic'i sahaya sürdü.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya ve Bajic 11'iyle başladı.

Ev sahibi ekipte kart cezalı Shengelia ile maç eksiği bulunan Paolo Hurtado'nun yanı sıra Ali Çamdalı ve Ali Turan da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

İttifak Holding Konyaspor sahaya "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.