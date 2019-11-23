Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ: 0-0

*İkinci yarı oynanıyor

Önemli pozisyonlar

3. dakikada Milosevic Konyaspor'u öne geçirdi. VAR'a çağrılan hakem Fırat Aydınus, incelemenin ardından ofsayt kararıyla Konyaspor'un golünü iptal etti.

İLK 11'LER:

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında ceza saha içerisine hareketlenen Ömer Ali Şahiner topu kafayla Milosevic'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

21. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Burak Yılmaz, altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlağı Anicic kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, ligin 11. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor mücadelesindeki ilk 11'i sahaya sürdü.

Avcı, karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçında Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengalia'nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic'i sahaya sürdü.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya ve Bajic 11'iyle başladı.

Ev sahibi ekipte kart cezalı Shengelia ile maç eksiği bulunan Paolo Hurtado'nun yanı sıra Ali Çamdalı ve Ali Turan da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

İttifak Holding Konyaspor sahaya "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.