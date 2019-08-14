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14.08.2019 - 14:05| Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Konyaspor, CORE ısınma ve ağırlık çalıştı

Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, CORE ısınma ve ağırlık çalıştı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak dönüşümlü olarak CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Petar Filipovic ve Fallou Diagne'ye ise fizyoterapist yönetiminde kas testi ve değerlendirmeleri yapıldı.

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