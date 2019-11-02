02.11.2019 - 14:11 |
Konyaspor - Gençlerbirliği (CANLI)
Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'in 10. haftasında evinde ligde kötü günler geçiren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara ekibi ile anlaşan tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ilk kez takımının başında sahaya çıkıyor.
KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ: 1-0 (İLK YARI SONA ERDİ)
GOL: 37' Miya (Konyaspor)
İLK 11'LER:
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Ramos, Toure, Polomat, Berat, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio, Stancu