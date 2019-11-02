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02.11.2019 - 14:11 |

Konyaspor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Konyaspor - Gençlerbirliği (CANLI)

İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'in 10. haftasında evinde ligde kötü günler geçiren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara ekibi ile anlaşan tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ilk kez takımının başında sahaya çıkıyor. 

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ: 1-0 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOL: 37' Miya (Konyaspor)

İLK 11'LER:

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Ramos, Toure, Polomat, Berat, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio, Stancu

Mustafa Denizli'ye büyük destek!
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