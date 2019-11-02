02.11.2019 - 14:11 |
Konyaspor - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'in 10. haftasında evinde ligde kötü günler geçiren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İLK 11'LER:
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Ramos, Toure, Polomat, Berat, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio, Stancu