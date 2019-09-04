SÃ¼per Lig'in 4'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Konyaspor,Â 3 gÃ¼nlÃ¼k izin ardÄ±ndanÂ akÅŸam saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â Teknik direktÃ¶r Aykut Kocaman yÃ¶netiminde KayacÄ±k Tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleri ile baÅŸladÄ±. 7'ye 4 ile devam eden antrenman topla oyunun ardÄ±ndan yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§ ile sona erdi.

Antrenmana Ã¼lkelerinin milli takÄ±mlarÄ±nda bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci ve Levan Shengelia ile tedavisine takÄ±mdan ayrÄ± devam edilen Paolo Hurtado katÄ±lmadÄ±. Yeni transferlerden Ozan Can OruÃ§ ise yeni takÄ±mÄ±yla ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.