Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Konyaspor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Her iki takımın da 3 puan parolasıyla hazırlandığı zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Konyaspor Trabzonspor maçıyla ilgili ayrıntılar...



KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Konyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic



Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak; Mikel, Sosa; Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme; Sörloth.







