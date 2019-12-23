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23.12.2019 - 19:01 |

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 16. haftası bugün oynanacak 2 maçla sona erecek. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Son olarak sahasında Denizlispor'a 2-1 yenilerek ağır bir darbe alan bordo mavililer 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki merakla araştırılan Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Konyaspor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Her iki takımın da 3 puan parolasıyla hazırlandığı zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Konyaspor Trabzonspor maçıyla ilgili ayrıntılar...

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Konyaspor:  Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak; Mikel, Sosa; Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme; Sörloth.

Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İlk 11ler...

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