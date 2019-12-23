23.12.2019 - 19:01 |
Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...
Süper Lig'in 16. haftası bugün oynanacak 2 maçla sona erecek. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Son olarak sahasında Denizlispor'a 2-1 yenilerek ağır bir darbe alan bordo mavililer 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki merakla araştırılan Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Konyaspor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Her iki takımın da 3 puan parolasıyla hazırlandığı zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Konyaspor Trabzonspor maçıyla ilgili ayrıntılar...
KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak; Mikel, Sosa; Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme; Sörloth.